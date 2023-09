﻿Politbüro Nordkoreas diskutiert Ergebnisse von Kims Russland-Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei der 16. Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei die Ergebnisse des Besuchs des Machthabers Kim Jong-un in Russland besprochen.Das berichtete die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Freitag.Auf der Sitzung wurde hervorgehoben, dass der Besuch die Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland auf eine neue strategische Ebene brachte, hieß es im Bericht.Kim habe dabei gesagt, dass zur Stärkung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen konstruktive Maßnahmen aktiv umgesetzt werden sollten.Am selben Tag hatte Kim einen Fototermin mit der Delegation seiner Russlandreise und nahm an einem abendlichen Bankett teil, um die Erfolge des Besuchs in Russland zu feiern.