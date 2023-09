Südkorea bittet USA um Zusammenarbeit bei Halbleiter-Exportkontrollen gegen China

Photo : KBS News

Südkorea hat die USA um eine Zusammenarbeit bei den Halbleiter-Exportkontrollen gegen China gebeten.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Bang Moon-kyu, kam am Freitag in Seoul mit dem stellvertretenden US-Handelsminister Don Graves zusammen.Bang bat nach Angaben seines Hauses in dem Gespräch darum, Bedenken der südkoreanischen Chiphersteller wegen Washingtons Exportkontrollen gegen China anzusprechen.Die USA hatten im vergangenen Jahr Exportbeschränkungen für Ausrüstung für die Herstellung von Halbleitern der neuesten Generation beschlossen. Damit soll offenbar Chinas Halbleiter-Industrie gelähmt werden.In Südkorea gab es Bedenken, dass auch das China-Geschäft von Samsung Electronics und SK hynix davon betroffen sein könnte, da die südkoreanischen Chiphersteller bei ihrer Produktion in China von US-amerikanischer Ausrüstung abhängig sind.Sie erhielten daraufhin eine einjährige Ausnahmegenehmigung, die im kommenden Monat endet.