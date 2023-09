Gerichtliche Anhörung zum Haftantrag gegen Oppositionschef Lee Jae-myung findet am 26. September statt

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wird am kommenden Dienstag wegen des Antrags auf den Erlass eines Haftbefehls gegen ihn vor Gericht befragt.Das Bezirksgericht Seoul Zentral teilte heute mit, dass die Anhörung am 26. September um 10 Uhr beginnen werde.Dem Oppositionspolitiker wird vorgeworfen, als Bürgermeister von Seongnam Projektentwicklern Privilegien erteilt zu haben. Es geht um den Vorwurf der Veruntreuung in Höhe von 15 Millionen Dollar und illegaler Geldtransfers durch die Ssangbangwool Group an Nordkorea bzw. einer Bestechung in Höhe von acht Millionen Dollar.Die Nationalversammlung nahm am Donnerstag einen Antrag auf die Zustimmung zur Verhaftung von Lee mit 149 Für- und 136 Gegenstimmen an. Es gab sechs Enthaltungen, vier Stimmen waren ungültig.