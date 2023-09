Südkorea weitet seine Sanktionsliste gegen Nordkorea erneut aus

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat zwölf Personen und zwei Institutionen in ihre Sanktionsliste gegen Nordkorea aufgenommen.Grund sei ihre Beteiligung an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und dem Waffenhandel mit Drittländern, darunter Russland, teilten das Außenministerium, das Finanzministerium und die Finanzdienstekommission am Donnerstag mit.Dazu zählt Glocom, eine Tarnfirma, die das nordkoreanische Generalbüro für Aufklärung in Malaysia betreiben soll.Das Außenministerium erklärte, dass Glocom versucht habe, mit Eritrea mit Waffen und anderen Gütern zu handeln.Der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun-nam wurde wegen der Beteiligung an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen erstmals auf die Sanktionsliste gesetzt.Es ist das zwölfte Mal seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon, dass Südkorea eigene Sanktionen gegen Nordkorea verhängt hat. Seit seinem Amtsantritt wurden bisher 64 Personen und 53 Einrichtungen auf Südkoreas Sanktionsliste gesetzt.