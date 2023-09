Südkorea und USA suchen im Meer nach Wrack eines im Koreakrieg abgestürzten US-Bombers

Photo : YONHAP News

Die Militärbehörden Südkoreas und der USA suchen gemeinsam nach dem Wrack eines während des Koreakriegs ins Meer gestürzten US-Bombers und sterblichen Überresten dessen Besatzung.Die nachgeordnete Behörde für die Bergung und Identifizierung von Gefallenen des südkoreanischen Verteidigungsministeriums teilte am Freitag mit, dass sie mit der US-Behörde Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) vor der Küste in Busan eine gemeinsame Untersuchung unter Wasser durchführe.Gesucht werden ein Bomber, der im Januar 1953 kurz nach dem Start in Busan ins Meer gestürzt war, und sterbliche Überreste der Piloten. Damals sollen drei US-Soldaten an Bord gewesen sein.Beide Länder wollen abhängig vom Ergebnis der diesmaligen Untersuchung weitere Untersuchungen zur Bergung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen überprüfen.