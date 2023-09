Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag den zweiten Handelstag in Folge im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,27 Prozent auf 2.508,13 Zähler.Die restriktive Haltung der US-Notenbank Fed und ein hoher Zinsdruck hätten den koreanischen Aktienmarkt unter Druck gesetzt, doch die Entscheidung der japanischen Notenbank, an einer geldpolitischen Lockerung festzuhalten, und Kursgewinne am chinesischen Aktienmarkt hätten den Druck verringert, wurde Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.