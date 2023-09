﻿Außenminister Südkoreas, der USA und Japans besorgt über militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland

Photo : Getty Images Bank

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans haben sich über Gespräche über eine militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland besorgt geäußert.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Samstag beriet sich Minister Park Jin mit US-Außenminister Antony Blinken und der japanischen Amtskollegin Yoko Kamikawa am Freitag in New York.Dabei sei es um die trilaterale Zusammenarbeit und die regionale politische Lage gegangen.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass die Vereinbarungen beim letzten Dreiergipfel in Camp David zuverlässig erfüllt werden, damit die trilaterale Zusammenarbeit fortlaufend weiterentwickelt wird.Im Hinblick auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland hätten sie sich auf eine enge Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft geeinigt. Die drei Minister seien übereingekommen, auf jegliche Bedrohung für die regionale Sicherheit entschlossen zu reagieren.