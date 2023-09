Präsident Yoon kehrt von Besuch in New York zurück

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Samstag von seinem Besuch in New York zurückgekehrt.Dort hatte er an der UN-Generaldebatte teilgenommen und mehrere Staats- und Regierungschefs zu Spitzengesprächen getroffen.Vor dem Abflug am Freitag hatte Yoon noch mit den Regierungsspitzen von Irak, Serbien sowie St. Vincent und die Grenadinen gesprochen. Auch gab es ein Mittagessen mit Beamten der pazifischen Inseln. Yoon warb in den Gesprächen um Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan.Yoon hatte in New York insgesamt 41 bilaterale Treffen absolviert oder rund zehn Treffen am Tag. In neun Fällen war es erstmals zu einem Spitzengespräch beider Länder gekommen.In seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Mittwoch hatte Yoon vor einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gewarnt. Außerdem hatte er für eine Reform des Weltsicherheitsrates plädiert.