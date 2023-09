Spitzendiplomaten Südkoreas und Irans zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen entschlossen

Photo : KBS News

Die Spitzendiplomaten Südkoreas und Irans haben sich zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen entschlossen geäußert.Bei ihrem Gespräch in New York am Rande der 78. UN-Generalversammlung sprachen Außenminister Park Jin und sein iranischer Amtskollege Hossein Amir-Abdollahian am Samstag auch über iranisches Vermögen bei südkoreanischen Banken, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Sie hätten sich auf einen reibungslosen Transfer der Gelder in ein Drittland geeinigt und wollten im Anschluss an die Lösung in der Frage ihre Beziehungen voranbringen.In der letzten Woche waren rund sechs Milliarden Dollar, mit denen Südkorea iranisches Öl bezahlt hatte, an eine katarische Bank überwiesen worden.Damit konnte ein vierjähriger Streit wegen der Gelder beigelegt werden. Südkorea hatte die Guthaben aufgrund von US-Sanktionen gegen Iran einfrieren müssen.