Xi Jinping will Besuch in Südkorea ernsthaft in Erwägung ziehen

Photo : YONHAP News

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat offenbar Bereitschaft für einen Besuch in Südkorea signalisiert.Ein Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap, beim Gespräch mit dem südkoreanischen Ministerpräsidenten Han Duck-soo am Samstag in Hangzhou habe Xi erklärt, dass er einen Besuch in Südkorea ernsthaft erwägen wolle. Das Präsidialamt in Seoul wolle über diplomatische Kanäle das Zustandekommen eines Gesprächs vorantreiben.Der Leiter des Büros für nationale Sicherheit Cho Tae-yong sagte in einem Programm des südkoreanischen Senders MBN, ein Besuch des chinesischen Präsidenten in Seoul bedeutete einen wichtigen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Südkorea und China.Xi hatte Südkorea zuletzt im Juli 2014 als Staatsgast besucht.