12. World Cities Summit Mayors Forum 2023 in Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 12. World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF) 2023 ist am gestrigen Sonntag in Seoul eröffnet worden.Zu dem dreitägigen Forum im Seouler Dongdaemun Design Plaza (DDP) reisten Delegationen aus 50 Städten in 29 Ländern an, darunter Dublin (Irland), Odense (Dänemark), Wellington (Neuseeland) sowie Kiew (Ukraine).Unter dem Hauptthema "Lebenswerte und nachhaltige Städte: Formen integrativer und widerstandsfähiger Zukunft" finden unter anderem das Forum der Bürgermeister sowie Ausstellungen statt.Am heutigen Montag stellt Seouler Bürgermeister Oh Se-soon gemeinsame Schritte mit benachteiligten Gesellschaftsschichten vor. Unterstützung für diese Gesellschaftsschichten gelten als wichtiger Wert der Stadtpolitik. Anschließend gibt es Vorträge der Delegationen von zwölf Städten, darunter Suzhou (China) und Wellington (Neuseeland).