Südkorea, China und Japan sprechen über Wiederaufnahme trilateraler Gipfel

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen heute und morgen in Seoul über die Wiederaufnahme ihrer trilateralen Gipfel sprechen.Der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won kommt am Dienstag in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Funakoshi Takehiro und dem chinesischen Amtskollegen Nong Rong zusammen, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Davor will Chung am Montag bilaterale Gespräche mit den beiden Amtskollegen führen. Außerdem seien Arbeitsgespräche auf Ebene der stellvertretenden Direktoren vorgesehen.Berichten zufolge wolle die südkoreanische Regierung eine Blaupause für eine trilaterale Zusammenarbeit vorlegen und Meinungen dazu einholen.Das letzte Gipfeltreffen zwischen Südkorea, China und Japan fand im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu statt.