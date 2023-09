Präsident Yoon warnt erneut vor militärischer Kooperation zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat erneut vor einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gewarnt.Yoon leitete heute die Kabinettssitzung und berichtete von den Ergebnissen seiner diplomatischen Aktivitäten anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der vergangenen Woche in New York.Yoon sagte, dass er in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung die Welt daran erinnert habe, dass es ohne Weltfrieden weder eine Entwicklung noch Wohlstand gebe. Zugleich warnte er Russland erneut vor einer militärischen Kooperation mit Nordkorea.Er brachte dabei das südkoreanisch-US-amerikanische Beratungsgremium zur erweiterten Abschreckung und die Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zur Sprache. Auch deutete er die Bereitschaft an, mit den Verbündeten und befreundeten Ländern gemeinsam vorzugehen.Der Staatschef berichtete auch von seinen diplomatischen Bemühungen für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan. Während der sechstägigen Reise nach New York habe er die Staats- und Regierungschefs von 47 Ländern getroffen.Er habe betont, dass es sich um eine Expo der Solidarität und nicht um eine des Wettbewerbs handeln werde, sagte Yoon. Südkorea würde den Zuschlag erhalten, wenn es mit Überzeugung alles daran setze.Yoon forderte auch Folgemaßnahmen, damit die Ergebnisse der bilateralen Gespräche zu mehr Präsenz koreanischer Unternehmen im Ausland und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen werden.Er erklärte, dass sein Vorschlag einer „kohlenstofffreien Allianz“ zur Nutzung von Kernenergie und Wasserstoff und die Ausweitung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit zur Erschließung neuer Märkte für Südkorea führen würden.Yoon bekundete außerdem die Absicht, sich nach den diplomatischen Terminen wieder um die Lebensgrundlagen der Bürger kümmern zu wollen.Er hatte kurz nach seiner Rückkehr aus New York bei der Eröffnung des Great Baekje Festival in Gongju am Samstag eine Botschaft über die Lebensgrundlagen der Öffentlichkeit ausgesandt. Am Montag wies er das Kabinett an, sich für Preisstabilität und Sicherheitsmaßnahmen während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok einzusetzen.