Seoul kritisiert Nordkorea für vulgäre Äußerungen über Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkoreas Kritik an Präsident Yoon Suk Yeol mit vulgären Ausdrücken als „nicht erwähnenswert“ missbilligt.Ministeriumssprecher Koo Byoung-sam sagte heute vor der Presse, dass Nordkorea das Staatsoberhaupt Südkoreas mit vulgären Bemerkungen angeprangert habe. Das zeige die Minderwertigkeit des nordkoreanischen Regimes, das über keine grundlegenden Manieren und keinen gesunden Menschenverstand verfüge.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte früher am Montag in einem Artikel die Grundsatzrede des südkoreanischen Staatspräsidenten vor der UN-Generalversammlung in der Vorwoche scharf kritisiert. Sie berichtete in dem Zusammenhang von „hysterischen, unbedachten Äußerungen eines politischen Laien und diplomatischen Idioten“.