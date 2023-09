Russischer Außenminister wird im Oktober Nordkorea besuchen

Der russische Außenminister Sergei Lawrow wird im Oktober die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang besuchen.Das kündigte Lawrow am Samstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz am Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York an. Sein Besuch erfolge gemäß einer Vereinbarung zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin.Kim hatte am 13. September während seines Russland-Besuchs Putin nach Nordkorea eingeladen. Daher gilt es als möglich, dass Lawrow mit Nordkoreanern über Putins Gegenbesuch diskutieren wird.Der Kreml hatte keinen konkreten Termin für Putins Besuch genannt und gesagt, dass alle Einigungen diesbezüglich über diplomatische Kanäle erfolgen würden.Vor der Pressekonferenz kritisierte Lawrow in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung, dass die USA und ihre asiatischen Verbündeten Hysterie auf der koreanischen Halbinsel schürten, wo die militärischen Fähigkeiten der USA zugenommen hätten. Die Initiativen Russlands und Chinas, humanitären und politischen Herausforderungen Priorität einzuräumen, würden abgelehnt, behauptete er.