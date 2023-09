Parlamentsausschuss verabschiedet erneut Resolution zur Verurteilung von japanischem Gebietsanspruch auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Ein Ausschuss der südkoreanischen Nationalversammlung hat erneut eine Resolution zur Bestätigung der Hoheit der Republik Korea über Dokdo und zur Verurteilung von Japans Gebietsanspruch auf die Felseninseln und der Verzerrung der Geschichte in Schulbüchern verabschiedet.Die Annahme erfolgte heute im Unterausschuss zur Überprüfung von Gesetzentwürfen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Wiedervereinigung.In der Resolution wird scharf verurteilt, dass die japanische Regierung Lehrbücher für Grundschulen genehmigt hatte, in denen Dokdo als Japans Territorium falsch dargestellt wird. Auch wurde moniert, dass Angaben über die Zwangsmobilisierung von Koreanern während der japanischen Besatzung gestrichen wurden oder Japans Verantwortung hierfür abgelehnt wurde.Die japanische Regierung wird aufgefordert, die Genehmigung für die betreffenden Schulbücher unverzüglich zurückzuziehen. Außerdem wird verlangt, Japans unrechtmäßigen Anspruch auf Dokdo auch in offiziellen Dokumenten der Regierung, darunter das diplomatische Blaubuch und das Verteidigungsweißbuch, aufzugeben.Der parlamentarische Ausschuss hatte bereits im Juni in dem Unterausschuss die Resolution im überparteilichen Konsens verabschiedet. Im Plenum war jedoch verlangt worden, die Verurteilung nicht auf japanische Schulbücher zu begrenzen, sondern auf offizielle Dokumente der japanischen Regierung auszuweiten. Unter Berücksichtigung dieser Forderung wurde ein neuer Beschluss verabschiedet.