Nordkorea erlaubt laut chinesischen Medien Einreise von Ausländern

Photo : YONHAP News

Nordkorea erlaubt laut chinesischen Medien die Einreise von Ausländern.Seit Montag dürften wieder Ausländer ins Land kommen, nachdem die Grenzen im Januar 2020 wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden waren.Der chinesische Fernsehsender CCTV berichtete am Montag unter Berufung auf nordkoreanische Behörden, dass Besucher sich vor der Einreise zwei Tage lang in Quarantäne begeben müssten.Erst vor kurzem hatte Nordkorea die Rückkehr seiner Bürger aus dem Ausland erlaubt. Die Corona-Beschränkungen werden mit der Erlaubnis der Einreise von Ausländern nun offenbar ganz aufgehoben.Im Januar hatte Nordkorea wieder Güterzüge aus China ins Land gelassen. Diese verkehren zwischen der chinesischen Grenzstadt Dandong und Sinuiju in Nordkorea.Zudem schickte Nordkorea jüngst Taekwondo-Athleten über Kasachstan nach China. Darüber hinaus nimmt das Land mit rund 200 Sportlern an den derzeit stattfindenden Asienspielen in China teil.