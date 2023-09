Staatspräsident Yoon besucht Großbritannien im November als Staatsgast

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird im November Großbritannien als Staatsgast besuchen.Das Präsidialamt in Seoul gab bekannt, dass Yoon und die First Lady auf Einladung von König Charles III. das Vereinigte Königreich besuchen. Yoon sei der erste Staatsgast dort seit der Krönung des britischen Königs. Die Einladung sei anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern erfolgt.Zuletzt besuchte Yoon Großbritannien im September letzten Jahres, um an der Bestattungszeremonie von Königin Elizabeth II. teilzunehmen.