Anhörung zu möglicher Untersuchungshaft von Lee Jae-myung heute

Photo : YONHAP News

Am Bezirksgericht Seoul findet heute eine Anhörung zu einer möglichen Untersuchungshaft von Lee Jae-myung statt.Dem Vorsitzenden der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas werden Korruption und Bestechung vorgeworfen.Die Anhörung beginnt um 10 Uhr, Lee wird voraussichtlich gegen 9.45 Uhr mit seinem Anwalt vor Gericht erscheinen.Das Gericht wird offenbar heute Abend oder am Mittwochmorgen entscheiden, ob Lee in Untersuchungshaft kommt.Die Nationalversammlung hatte am vergangenen Donnerstag mittels einer Abstimmung Lees Immunität aufgehoben.Ihm werden Verfehlungen in seiner Zeit als Gouverneur der Provinz Gyeonggi zur Last gelegt. Es geht dabei um Untreue und Bestechung im Zusammenhang mit einem Skandal um Projekte für die Landentwicklung. Darüber hinaus soll er in illegale Geldzahlungen an Nordkorea verwickelt gewesen sein.Die Staatsanwaltschaft trug laut Berichten Dokumente im Umfang von 1.600 Seiten zusammen, um das Gericht von der Notwendigkeit einer Untersuchungshaft überzeugen zu können.