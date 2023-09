﻿Trilaterales Treffen von hochrangigen Beamten Südkoreas, Chinas und Japans in Seoul

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan halten heute in Seoul ein hochrangiges Treffen zur Wiederaufnahme ihrer trilateralen Gipfel ab.Der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won kommt in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Funakoshi Takehiro und dem chinesischen Amtskollegen Nong Rong zusammen, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Das Treffen sei insofern von Bedeutung, als sich die drei Länder auf die Wiederaufnahme des trilateralen Gipfels vorbereiten. Das letzte Gipfeltreffen zwischen Südkorea, China und Japan fand im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu statt.Der trilaterale Gipfel findet in der Regel nach einem hochrangigen Treffen der stellvertretenden Minister und einem Außenministertreffen statt. Bei diesen Zusammenkünften werden der Zeitplan und die Tagesordnung festgelegt.Außenminister Park Jin traf am Montag mit hochrangigen Vertretern der drei Länder zusammen. Park schlug eine enge Kooperation vor, damit der Gipfel noch in diesem Jahr zustande kommt.