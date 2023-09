IAEA-Chef berichtet über illegale Aktivitäten Nordkoreas für Atomprogramm

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind an mehreren Orten illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Atomprogramm beobachtet worden.Dies sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi bei deren Generalversammlung am gestrigen Montag in Wien.Nordkoreas Aktivitäten stellten eindeutige Verstöße gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen dar, was sehr bedauerlich sei, bemerkte Grossi.Seine Bemerkung bezieht sich offenbar auf die Ausweitung der Aktivitäten für Vorbereitungen auf einen siebten Nukleartest auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri in der Provinz Nord-Hamgyong sowie intensiver gewordene Bautätigkeiten am Atomkomplex in Yongbyon.Grossi forderte Nordkorea dazu auf, die Verpflichtungen aus UN-Sicherheitsratsresolutionen vollständig einzuhalten.