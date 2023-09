Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die Allianz mit Südkorea als "vitale globale Partnerschaft" bezeichnet.Die Allianz habe sich seit ihrer Gründung hinsichtlich Umfang und Bedeutung jeden Tag weiterentwickelt, sagte Blinken am Montag bei einem Forum in Washington.Veranstalter waren das Zentrum für strategische und internationale Studien sowie die Korea Foundation. Die Diskussionsveranstaltung wurde anlässlich des 70. Jahrestags der bilateralen Allianz am 1. Oktober organisiert. Damals hatten Südkorea und die USA einen Vertrag über die gegenseitige Verteidigung unterzeichnet.In einigen Tagen würden beide Länder sieben Jahrzehnte ihrer Beziehung feiern, die sich von einer grundlegenden Sicherheitsallianz zu einer vitalen globalen Partnerschaft entwickelt habe.Beide Länder hätten ihre Partnerschaft "in allen Bereichen" verbessert, darunter Sicherheit, Handel und Wirtschaft.Nordkoreas Raketenstarts verurteilte Blinken als Verstöße gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats und destabilisierende Handlungen. Er bekräftigte in diesem Zusammenhang das eiserne Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea.Nordkoreas Bedrohung für die Sicherheit im umfassenden Sinn sei durch Kim Jong-uns Besuch in Russland in diesem Monat demonstriert worden. Eine militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland untergrabe den Weltfrieden, so Blinken.Die Beziehungen dieser beiden Ländern seien eine gefährliche Einbahnstraße. Russland suche verzweifelt nach Ausrüstung und Nachschub für seinen Krieg in der Ukraine. Nordkorea benötige Unterstützung beim Ausbau seines Raketenprogramms, so der Minister weiter.