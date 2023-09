﻿Militärparade zum Tag der Streitkräfte findet erstmals seit zehn Jahren wieder statt

Photo : YONHAP News

Zum 75. Tag der Streitkräfte findet am Dienstag eine Militärparade im Stadtzentrum von Seoul statt.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass zum Tag der Streitkräfte eine Militärparade in großem Umfang stattfindet.Bei der Parade wird erstmals eine leistungsstarke ballistische Rakete öffentlich präsentiert. Diese Rakete soll eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung der nordkoreanischen Atom- und Raketenbedrohung spielen.Außerdem wird der Aegis-Zerstörer der nächsten Generation Jeongjo der Große mittels der Technologie der erweiterten Realität (AR) vorgestellt.Auch mehr als 300 Soldaten der 8. US-Armee nehmen als Symbol der Allianz zwischen den USA und Südkorea zum ersten Mal an der Parade teil.