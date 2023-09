Präsident Yoon: Nordkoreanischer Nuklearangriff würde Regime ein Ende bereiten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag Nordkorea vor einem Nuklearangriff gewarnt.Die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz würde in einem solchen Fall dem nordkoreanischen Regime ein Ende bereiten, sagte er bei der Feier zum 75. Tag der Streitkräfte am 1. Oktober.Südkoreas Streitkräfte würden Nordkorea auf der Grundlage ihrer Kampffähigkeiten und festen Verteidigungsbereitschaft umgehend für jede Provokation bestrafen.Nordkoreas Fortschritte bei der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen nannte Yoon eine existenzielle Bedrohung für die Südkoreaner und schwere Herausforderung für den internationalen Frieden. Nordkoreas Führung müsse verstehen, dass Atomwaffen nicht dem Schutz ihrer Sicherheit dienten.Yoon sprach sich für eine Verstärkung der Sicherheitszusammenarbeit mit den USA und Japan auf der Grundlage der Allianz mit Washington aus. Auch müsse mit friedlichen Nationen Solidarität auf der Grundlage einer starken Verteidigungsbereitschaft geschaffen werden.Südkoreas Staatsoberhaupt verwies in dem Zusammenhang auf Erfolge bei der Friedensschaffung durch Stärke. Die Südkoreaner ließen sich von den kommunistischen Kräften im Norden, ihren Gefolgsleuten und anti-staatlichen Akteuren für einen "falschen Frieden" nicht hinters Licht führen, sagte Yoon weiter.