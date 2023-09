Verbraucherstimmung zweiten Monat in Folge eingetrübt

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im September den zweiten aufeinanderfolgenden Monat verschlechtert.Nach Angaben der Bank of Korea am Dienstag stand der Konsumklimaindex im September bei 99,7. Der Wert sei verglichen mit dem Vormonat um 3,4 Punkte niedriger.Die Zentralbank führte das Ergebnis auf schwache Exporte aufgrund der sich verzögernden globalen Erholung und die geschrumpfte Konsumkraft infolge der gestiegenen fühlbaren Inflation zurück.Die Erwartungen der Verbraucher für die Entwicklung der Preise für Wohnimmobilien kletterten gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 110. Damit wurde den zehnten Monat in Folge ein Anstieg verzeichnet.Die Inflationserwartung der Verbraucher für die kommenden zwölf Monate lag unverändert bei 3,3 Prozent.