Vereinigungsminister Kim besucht nächste Woche Deutschland

Vereinigungsminister Kim Yung-ho wird am 3. und 4. Oktober Deutschland besuchen.Wie das Vereinigungsministerium heute mitteilte, werde Kim an den Feierlichkeiten zum 33. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg als Vertreter der südkoreanischen Regierung teilnehmen.Kim wird sich in Deutschland mit Parlaments- und Regierungsvertretern treffen, darunter dem Bundesratspräsidenten, der Chefin des Bundespräsidialamtes und dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland.Er wird sie über die Vereinigungs- und die Nordkorea-Politik der südkoreanischen Regierung informieren.Auch wird er um die Unterstützung und Kooperation für Seouls Vision für eine wiedervereinigte koreanische Halbinsel in Freiheit und Frieden bitten.Kim wird zudem ein Lager der ehemaligen DDR für politische Häftlinge und das Stasi-Archiv aufsuchen, um über die Aufarbeitung der Vergangenheit im wiedervereinigten Deutschland, die Demokratiebildung und die nordkoreanische Menschenrechtsfrage zu diskutieren.Außerdem ist ein Gespräch mit Mitgliedern des südkoreanischen präsidialen Beirats für friedliche Wiedervereinigung geplant.