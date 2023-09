Nordkorea lässt laut chinesischen Medien wieder Ausländer ins Land

Photo : KBS News

Nordkorea hat anscheinend drei Jahre und acht Monate nach der Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen de facto wieder geöffnet.Anzeichen für eine Grenzöffnung in Nordkorea waren seit dem Frühling dieses Jahres zu beobachten. Es wurde beobachtet, wie anlässlich des Geburtstags des verstorbenen Staatsführers Kim Il-sung im April nordkoreanische Arbeitnehmer in China vor ihrer Rückkehr einkaufen gingen.Nordkoreanische Einwohner im Grenzgebiet, darunter Hyesan in der Provinz Ryanggang, konnten im Juli ihre Masken ablegen. Dort hatten besonders strenge Richtlinien zur Eindämmung gegolten.Danach wurde der Flugverkehr zwischen Nordkorea und China wieder aufgenommen. Das nordkoreanische Team für die Asienspiele im chinesischen Hangzhou reiste in die Volksrepublik.Mitte August wurden Nordkoreaner bei der Wartung der chinesisch-koreanischen Freundschaftsbrücke über dem Fluss Yalu (Amrok) gesichtet. Eine über Nordkorea gut informierte Quelle teilte einem KBS-Reporterteam sogar einen konkreten Termin für die Grenzöffnung mit.Der chinesische Staatssender CCTV berichtete nun, dass Nordkorea gemäß Bestimmungen seit dem gestrigen Montag die Einreise von Ausländern erlaube. Sie müssten sich nach der Einreise in eine zweitägige Quarantäne begeben.Hinter der Grenzöffnung nach mehr als dreieinhalb Jahren wird die Absicht Nordkoreas vermutet, sich durch die Anlockung von Touristen für einen rechtmäßigen Devisenerwerb einzusetzen, mit dem Sanktionen umgegangen werden können.Nordkorea führte Ende Juli ein Tourismusgesetz ein, damit der Komfort ausländischer Touristen gewährleistet werden soll.Der chinesische Botschafter in China, Wang Yajun, äußerte am 21. September die Erwartung, dass der Personenaustausch zwischen Nordkorea und China bald normalisiert werde.Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten jedoch bisher nicht, ob die Einreise von Ausländern wieder erlaubt wird.