Nordkoreanische Fähre Man Gyong Bong 92 in Hafen nahe Russland gesichtet

Photo : YONHAP News

Die große nordkoreanische Fracht- und Personenfähre Man Gyong Bong 92 ist in der Nähe des Hafens von Rajin gesichtet worden, der an Russland angrenzt.Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag (Ortszeit) anhand einer Analyse von Daten zur Schiffsverfolgung und Satellitenaufnahmen.Experten bewerteten dies als Zeichen für einen möglichen Einsatz der Man Gyong Bong 92 für die Beförderung von Personen oder Gütern zwischen Nordkorea und Russland, so NK News.Der Analyse zufolge könnte dies ein anderes Signal für eine Erweiterung des Personen- und Warenaustauschs aufgrund der weiteren Annäherung zwischen Nordkorea und Russland seit dem jüngsten Spitzentreffen sein.