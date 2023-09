Minjoo-Partei Koreas wählt neuen Fraktionschef

Photo : YONHAP News

Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas hat den dreimal ins Parlament gewählten Abgeordneten Hong Ihk-pyo zum neuen Fraktionschef gewählt.Bei der Plenarsitzung in der Nationalversammlung gab die führende Oppositionspartei die Wahl Hongs bekannt.In der Rede nach seiner Wahl sagte Hong, er übernehme den Posten in einer schwierigen Zeit. Nun wolle die Partei eins werden lassen und gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Lee Jae-myung Kräfte bündeln, um bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr zu siegen.Letzte Woche wurde in der Nationalversammlung der Antrag zur Verhaftung des Parteivorsitzenden Lee Jae-myung angenommen. Wegen des Abstimmungsergebnisses trat der frühere Fraktionschef der Partei zurück.