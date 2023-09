Südkorea und USA wollen laut Botschafter Cho keiner Sicherheitsbedrohung tatenlos zusehen

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas Botschafter in den USA Cho Hyun-dong wird die Allianz zwischen Südkorea und den USA keinerlei Sicherheitsbedrohung tatenlos zusehen.Cho sagte am Dienstag in Washington vor südkoreanischen Korrespondenten, es gebe Anzeichen für Auswirkungen auf die regionale Sicherheit in Nordostasien. Die größte Besorgnis sei die enger werdende Kooperation zwischen Nordkorea und Russland.Russland sei international isoliert und habe Schwierigkeiten bei der Versorgung mit den für seinen Krieg in der Ukraine benötigten Gütern. Nordkorea sei mit dem Versuch gescheitert, einen Satelliten ins All zu bringen.Es habe direkte Auswirkungen auf die Sicherheit sowohl der Ukraine als auch Südkoreas, wenn beide Länder von einer Zusammenarbeit im Militärbereich zu profitieren versuchten, ergänzte Cho.