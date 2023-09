Nordkoreas UN-Botschafter unterstreicht Notwendigkeit des Besitzes von Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas UN-Botschafter Kim Song hat erneut die Notwendigkeit des nordkoreanischen Besitzes von Atomwaffen unterstrichen.In seiner Rede vor der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag in New York übte er Kritik an Südkorea und den USA. Mit ihren gemeinsamen Militärübungen, die einen deutlichen Angriffscharakter hätten, bedrohten sie Nordkorea.Kim machte deutlich, dass Pjöngjang keinerlei Willen zeige, auf Atomwaffen zu verzichten.Unter Bezugnahme auf die Rede des südkoreanischen Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol vor den UN bemängelte Kim, dass es sich nicht um eine Angelegenheit handele, in die sich das von den USA kolonisierte Südkorea einmischen könne.In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hatte Yoon letzte Woche Nordkorea eindringlich vor einem möglichen Waffengeschäft mit Russland gewarnt.