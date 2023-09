Russische Militärmaschine in Pjöngjang gelandet

Photo : YONHAP News

Eine russische Militärmaschine ist am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gelandet.Es handele sich um ein Flugzeug vom Typ Ilyushin IL-62M der russischen Luftwaffe, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag unter Berufung auf den Onlinedienst zur Flugverfolgung Flightradar24.Vor dem Besuch des russischen Außenministers Sergei Lawrow in Nordkorea werde der Kontakt zwischen Nordkorea und Russland intensiviert, so die Nachrichtenagentur weiter.Lawrow hatte am letzten Freitag auf einer Pressekonferenz in New York angekündigt, dass er im Oktober als Folgemaßnahme zum Nordkorea-Russland-Gipfel Pjöngjang besuchen werde.Beobachter vermuten, dass Lawrow mit nordkoreanischen Beamten über einen Gegenbesuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea sprechen will.