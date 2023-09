Nordkoreas Oberste Volksversammlung tagt vermutlich am zweiten Tag – bisher keine Medienberichte

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Oberste Volksversammlung ist vermutlich am gestrigen Dienstag einberufen worden.Die staatlichen Medien, darunter die Zeitung „Rodong Sinmun“ und die Nachrichtenagentur KCNA, berichteten jedoch bisher nicht über die Tagung.Es wird erwartet, dass die Sitzung mindestens zwei Tage dauern wird. Vermutlich erst nach dem Abschluss aller Termine wird darüber berichtet.KCNA hatte am 31. August gemeldet, dass die neunte Tagung der 14. Legislaturperiode der Obersten Volksversammlung am 26. September in Pjöngjang einberufen werde.Nordkoreanische Medien haben gewöhnlich am Folgetag einer Sitzung darüber berichtet. Dauerte die Sitzung länger als einen Tag, wurde dies oftmals erst nach deren Ende gemeldet.Die Oberste Volksversammlung hatte zuvor im Januar an zwei Tagen, dem 17. und 18. Januar, getagt. Die Medien berichteten darüber am 19. Januar.Die Oberste Volksversammlung, das nordkoreanische Parlament, tritt gewöhnlich für ein oder zwei Tage zu Sitzungen zusammen.