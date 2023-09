UN-Chef warnt vor neuem nuklearem Wettrüsten

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem neuen nuklearen Wettrüsten gewarnt.Die Äußerung sei hinsichtlich der Behauptung Nordkoreas gemacht worden, dass die koreanische Halbinsel am Rande eines Atomkriegs stehe, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.Ein besorgniserregendes neues Wettrüsten zeichne sich ab, sagte Guterres am Dienstag (Ortszeit) vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Die Zahl der Atomwaffen könnte zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder steigen.Der UN-Chef sagte, es werde wieder mit nuklearen Säbeln gerasselt. Das sei Wahnsinn. Man müsse den Kurs ändern, forderte er.Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, hatte zuvor am Dienstag in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Generalversammlung argumentiert, dass sich die koreanische Halbinsel in einer brenzligen Situation mit der unmittelbaren Gefahr eines Atomkriegs befinde. Wenn die rücksichtslosen militärischen Abenteuer und Herausforderungen durch die feindlichen Kräfte zunehmen würden, würden auch Nordkoreas Bemühungen um die Stärkung der nationalen Verteidigungskraft dementsprechend intensiviert.