Koreanische Opfer der Atombombenabwürfe in Japan besuchen Südkorea

Photo : YONHAP News

Koreanische Opfer der Atombombenabwürfe in Japan werden am Donnerstag zu einem sechstägigen Besuch in Südkorea erwartet.Die Agentur für Auslandskoreaner teilte am Dienstag mit, dass eine Gruppe von Opfern der Atombombenabwürfe während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok Südkorea besuchen werde.Präsident Yoon Suk Yeol hatte sich am Rande des G7-Gipfels im Mai im japanischen Hiroshima mit koreanischen Opfern des Atombombenabwurfs auf die Stadt getroffen und sie nach Südkorea eingeladen.Während ihres Besuchs werden sich die Strahlenopfer über die Fortschritte Seouls informieren. Ein Abendessen mit dem Leiter der Behörde für Auslandskoreaner ist ebenfalls geplant.Angesichts ihres hohen Alters wird in Kooperation mit dem Koreanischen Roten Kreuz eine medizinische Vorsorgeuntersuchung angeboten.Die Behörde versprach, den Koreanern, die aufgrund historischer Besonderheiten lange Zeit ausgegrenzt gewesen seien und gelitten hätten, praktische Hilfe zu leisten. Die Agentur werde weiterhin die Rolle eines stabilen Stützpfeilers spielen, damit sie die Präsenz ihres Heimatlands spüren könnten.