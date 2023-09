Geburtenzahl im Juli auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im Juli auf den bisher tiefsten Stand in einem Juli gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Juli 19.102 Kinder in Südkorea geboren. Das sind 6,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Die Zahl entspricht dem tiefsten Stand in einem Juli seit dem Beginn der Erfassung monatlicher Geburtenstatistiken im Jahr 1981.Die Geburtenziffer, die Anzahl der Lebendgeborenen je 1.000 Einwohner, sank gegenüber dem Vorjahr um 0,3 auf 4,4 Kinder. Das ist auch die bisher geringste Zahl in einem Juli.Die Zahl der Sterbefälle kletterte um 8,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 28.239. Es wurde den dritten Monat in Folge ein Anstieg verzeichnet.Da die Zahl der Sterbefälle die der Geburten überstieg, wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 9.137 Personen verbucht.Damit wurde seit November 2019 den 45. Monat in Folge ein natürlicher Bevölkerungsrückgang verzeichnet.