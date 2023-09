Politik Buckingham Palace gibt Yoons Staatsbesuch im November bekannt

Der Buckingham Palace hat den Staatsbesuch von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und seiner Ehefrau Kim Keon-hee im November im Großbritannien angekündigt.



In einer Erklärung am Dienstag (Ortszeit) hieß es, dass Präsident Yoon eine Einladung von König Charles III. zu einem Staatsbesuch in Begleitung der First Lady angenommen habe. Sie würden von König und Königin Camilla im Buckingham Palace empfangen.



Der Buckingham Palace erwähnte dabei eine frühere Begegnung zwischen Yoon und dem König bei einem Empfang für Staatsoberhäupter und offizielle ausländische Gäste im vergangenen September am Vorabend des Staatsbegräbnisses für die verstorbene Königin Elizabeth II.



Nach dem tragischen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon im vergangenen Oktober sandte der König dem Präsidenten Südkoreas eine Beileidsbotschaft.



Während des Staatsbesuchs des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun im Jahr 2004 hatte König Charles III., damals Prinz von Wales, an einem Staatsbankett teilgenommen, dessen Gastgeberin Königin Elizabeth II. gewesen war.



Der Buckingham Palace erklärte auch, dass der König im November 1992 Südkorea besucht habe.