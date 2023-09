Kreml: Noch kein Termin für Putins Nordkorea-Besuch festgelegt

Photo : YONHAP News

Ein Nordkorea-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird laut dem Kreml noch koordiniert.Es sei noch kein konkreter Termin festgelegt worden, hieß es am Dienstag (Ortszeit).Der Zeitplan für Putins China-Reise stehe bereits fest, der für eine Nordkorea-Reise werde jedoch noch koordiniert, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti vor der Presse.Außenminister Sergei Lawrow werde im Oktober nach Nordkorea reisen. Präsident Putin werde jedoch nicht zur selben Zeit dorthin reisen, fügte der Sprecher hinzu.Nach weiteren Angaben wird der Zeitplan für Putins China-Reise später bekannt gegeben.Es wird davon ausgegangen, dass Putin am Gipfel der „Ein Gürtel und eine Straße“-Initiative teilnehmen wird, der im Oktober in Peking geplant ist.