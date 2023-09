Wirtschaft Neue Fluggesellschaft Sirius Airlines beantragt Frachtlizenz

Die neue südkoreanische Fluggesellschaft Sirius Airlines hat am 14. September eine Lizenz für den nationalen und internationalen Luftfrachtverkehr beantragt.



Das gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am heutigen Mittwoch bekannt.



Sirius Airlines wurde im April 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Busan.



Die Fluggesellschaft teilte in ihrem vorgelegten Plan mit, dass sie drei Frachtmaschinen vom Typ A330F und eine große Frachtmaschine vom Typ B777F erwerben werde. Sie plant, hauptsächlich auf der Mittel- und Langstrecke zu fliegen, einschließlich Strecken nach Amerika und Europa.



Die Airline will vom kommenden Jahr bis 2027 insgesamt 15 Strecken bedienen, darunter Gimhae-Qingdao, Gimhae-Mexiko-Stadt, Incheon-Frankfurt und Incheon-Los Angeles.



Das Ministerium wird bis 16. Oktober Meinungen von für die Luftfahrt zuständigen Institutionen und Interessengruppen anhören, um nach einer Sitzung über die mögliche Lizenzvergabe zu entscheiden.