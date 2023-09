Militärparade zum Tag der Streitkräfte in Seoul

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 75. Tags der Streitkräfte hat am Dienstag in der Stadtmitte von Seoul zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Militärparade stattgefunden.Das Verteidigungsministerium hielt am Dienstagnachmittag in der Umgebung der Tore Sungnyemun und Gwanghwamun die Parade ab, um den Tag der Streitkräfte (1. Oktober) zu feiern.Es war die erste Parade zum Tag der Streitkräfte seit 2013, für die eine Vielzahl an Militärausrüstungen mobilisiert wurde.Dabei wurde die ballistische Hochleistungsrakete Hyunmoo zum ersten Mal gezeigt. Sie ist eine sogenannte „Monster-Rakete“, die mit einem über acht Tonnen schweren Gefechtskopf über eine Sprengkraft verfügt, die mit einer Nuklearwaffe vergleichbar sein soll.Erstmals präsentiert wurde auch die L-SAM, eine Boden-Luft-Rakete mit einer großen Reichweite, die für das Abfangen nordkoreanischer Raketen entwickelt wird.