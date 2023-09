Nordkorea verankert Atomwaffenpolitik in Verfassung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Politik zum Aufbau von Atomwaffen in seiner Verfassung verankert.Der Beschluss sei auf der neunten Sitzung der 14. Obersten Volksversammlung am Dienstag und Mittwoch gefasst worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Laut dem Bericht nahm Machthaber Kim Jong-un daran teil und hielt eine Rede.Kim sagte, die Festschreibung der Politik zur Stärkung der Nuklearstreitkräfte im höchsten Gesetz des Landes sei die gerechteste und angemessenste Maßnahme. Diese entspreche vollkommen sowohl den anstehenden Forderungen der Gegenwart als auch der Legitimität des Aufbaus eines sozialistischen Staates und den zukünftigen Forderungen.In der Verfassung heißt es nun, dass Nordkorea die Entwicklung von Atomwaffen voranbringe, um als Atommacht sein Recht auf Existenz und Entwicklung zu gewährleisten, Kriege zu verhindern und den Frieden und die Stabilität in der Region und der Welt zu beschützen.In der Präambel der nordkoreanischen Verfassung steht zwar bereits fest, dass Nordkorea eine Atommacht sei. Nach Ansicht von Experten habe die diesmalige Verfassungsänderung Bedeutung darin, dass Ziel und Richtung der Entwicklung von Nuklearwaffen relativ detailliert und konkret festgelegt wurden.