Staatspräsident Yoon verspricht in Chuseok-Botschaft Bestes der Regierung für Lebensunterhalt der Bürger

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Botschaft an die Öffentlichkeit anlässlich des Erntedankfest Chuseok versprochen, sein Bestes für einen besseren Lebensunterhalt der Bürger tun zu wollen.In der Videobotschaft sagte Yoon, die Regierung werde sich darum bemühen, dass das Alltagsleben der Bürger wie während des Erntedankfestes konstant ausreichend und glücklich sein werde.Das Staatsoberhaupt wünsche, dass das Volk glückliche Feiertage verbringen und die Gefühle mit seinen lieben Menschen teilen könne.Darüber hinaus brachte Yoon seinen Dank bei den Soldaten, Feuerwehrleuten sowie Polizisten, die während der Feiertage weiterhin im Dienst seien, zum Ausdruck.Das traditionelle Erntedankfest Chuseok, das in Korea am 15. August nach dem Mondkalender gefeiert wird, fällt dieses Jahr auf den morgigen Freitag.