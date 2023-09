Politik Weiteres deutsches Dorf soll in Südkorea entstehen

Auf der Insel Geogeum in der Provinz Süd-Jeolla wird ein zweites Deutsches Dorf in Südkorea entstehen.



Der Landkreis Goheung teilte am Donnerstag mit, dass das Viertel Seokjeong in Geumsan in Goheung als finaler Standortkandidat für das „Goheung Deutsches Dorf“ ausgewählt worden sei.



In dem betreffenden Gebiet auf der Insel Geogeum soll ein Wohnkomplex entstehen, in dem sich 100 Hanok-Häuser befinden werden. Dort werden auch Gemeinschaftseinrichtungen, eine Ausstellungshalle zu den in den 1960er und 70er Jahren nach Deutschland entsandten koreanischen Bergarbeitern und Krankenschwestern sowie Sozialeinrichtungen für Senioren gebaut.



Das Dorf wird mit 100 Wohneinheiten größer als das Deutsche Dorf in Namhae mit 44 Wohneinheiten sein.



Die Häuser werden in erster Linie an nach Deutschland entsandte Arbeitskräfte vergeben. Wenn die Nachfrage nicht gedeckt wird, wird der Rest der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.



Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2025 aufgenommen und 2026 abgeschlossen werden.