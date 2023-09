Aus Nordkorea ausgewiesener US-Soldat King in US-Gewahrsam

Photo : YONHAP News

Der im Juli nach Nordkorea übergelaufene US-Soldat Travis King ist aus dem Land ausgewiesen worden.King wurde am Mittwochabend in der chinesischen Stadt Dandong an der Grenze zu Nordkorea dem US-Botschafter in China, Nicholas Burns, übergeben. King wurde dann über Shenyang zum Osan Luftwaffenstützpunkt in Südkorea gebracht.Das US-Außenministerium gab bekannt, dass King bei guter Gesundheit sei. Er sei unverzüglich ins Heimatland zurückgeführt worden.Laut einem ranghohen US-Regierungsbeamten wird King unmittelbar nach seiner Rückführung mehrere Wochen lang von den Militärbehörden vernommen.Auf die Frage, ob Nordkorea irgendwelche Bedingungen für die Rückführung des Soldaten gestellt habe, hieß es, dass es keine Bedingungen gegeben habe.Nach einer Gefangenschaft wegen Körperverletzung in Südkorea sollte King am 17. Juli für weitere Disziplinarmaßnahmen in die USA zurückkehren. Er war jedoch getürmt und hatte am 18. Juli während einer Tour in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) die innerkoreanische Grenze überquert.Nordkorea gab 71 Tage nach seinem illegalen Grenzübertritt bekannt, King des Landes zu verweisen.