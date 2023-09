Seoul begrüßt Übergabe von Soldat Travis King an USA

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat begrüßt, dass der nach Nordkorea übergelaufene US-Soldat Travis King nun an die USA übergeben worden ist.Ein Ministerialer sagte am Donnerstag, man begrüße die sichere Rückkehr des Gefreiten King aus Nordkorea und die Sicherstellung der Person durch die US-Behörden.Nordkorea hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Befragung des Soldaten, der im Juli unerlaubt die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea überquert hatte, abgeschlossen sei. Er werde des Landes verwiesen.Laut einem ranghohen Beamten der US-Regierung wurde King nach China überstellt und befindet sich jetzt in US-Gewahrsam.