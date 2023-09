Washington kritisiert Äußerung von nordkoreanischem Diplomaten über Gefahr eines Atomkriegs

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die jüngsten Äußerungen von Nordkoreas UN-Botschafter Kim Song kritisiert, nach denen die Gefahr eines Atomkriegs auf der koreanischen Halbinsel eskaliert sei.Das seien unverantwortliche Bemerkungen, sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse.Der Sprecher wies darauf hin, dass Nordkorea viele Äußerungen gemacht habe, die seine Nachbarn bedrohten oder die Spannungen in der Region erhöhten.Dann sagte er, man werde sich weiterhin bemühen, um die Sicherheit Südkoreas und Japans zu gewährleisten und Nordkorea daran zu hindern, aggressive Aktionen durchzuführen.Kim hatte am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung argumentiert, dass sich die koreanische Halbinsel in einer brenzligen Situation mit der unmittelbaren Gefahr eines Atomkriegs befände.