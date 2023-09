Nordkorea und Japan führten dieses Jahr geheime Gespräche in Südostasien

Photo : KBS News

Nordkorea und Japan haben im März und Mai in Südostasien geheime Gespräche über die Frage der nach Nordkorea entführten Japaner geführt.Das berichtete die japanische Tageszeitung Asahi am Freitag unter Berufung auf Quellen in beiden Ländern.Bei diesen Gesprächen hätten japanische Regierungsvertreter die Bereitschaft von Premierminister Kishida zu einem Gipfeltreffen mit Nordkorea übermittelt.Die Vertreter der nordkoreanischen Arbeiterpartei hätten sich auch positiv zu Verhandlungen über die Normalisierung diplomatischer Beziehungen geäußert.Auf die Forderung nach einer baldigen Rückkehr aller entführten Japaner habe Nordkorea jedoch seinen Standpunkt nicht geändert, dass die Frage bereits geklärt sei.