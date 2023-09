Pentagon bezeichnet Nordkorea als andauernde Bedrohung

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat in seiner Strategie zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen Nordkorea als andauernde Bedrohung bezeichnet.Die Entwicklung der Fähigkeiten verschaffe Nordkorea Optionen für den Einsatz von Kernwaffen in jeder Phase des Konflikts, heißt es in dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Dokument.Nordkorea setze mobile nukleare Fähigkeiten mit kurzer, mittlerer und interkontinentaler Reichweite ein, die das Festland der USA und regionale Verbündete und Partner gefährdeten, schätzte das Ministerium ein.In Bezug auf die gesetzliche Verankerung der Atomwaffenpolitik Nordkoreas im vergangenen Jahr hieß es, Nordkorea habe ein Gesetz erlassen, das seinen selbsternannten Status als Atommacht bekräftige, Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen festlege und eine Denuklearisierung ablehne.