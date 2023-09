USA betonen Diplomatie als einzig gangbaren Weg für Nordkorea

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat angesichts der Festschreibung der Politik zum Aufbau von Atomwaffen in der Verfassung Nordkoreas die Diplomatie als einzige Option für das Land betont.Nordkorea sollte begreifen, dass der einzige gangbare Weg nach vorn die Diplomatie sei, sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse.Miller warf Nordkorea vor, die Diplomatie weiterhin abgelehnt zu haben.Er teilte auch mit, dass die USA sich weiter eng mit Südkorea und Japan darüber beraten würden, wie Nordkorea von einer Aggression abgehalten werde und internationale Reaktionen auf Nordkoreas wiederholte Verstöße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats koordiniert werden könnten.Nachdem es im vergangenen September seine Atomwaffenpolitik gesetzlich verankert hatte, schrieb Nordkorea diese Woche in die Verfassung, die Entwicklung von Nuklearwaffen voranzubringen.