Außenminister: Südkorea und Großbritannien werden im Indopazifik stärker kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut seinem Außenminister Park Jin die Kooperation und Solidarität mit Großbritannien im indopazifischen Raum stärken.Die entsprechende Äußerung habe Park am Mittwoch (Ortszeit) in seiner Rede vor der Denkfabrik Chatham House in London gemacht, teilte das Außenministerium am Freitag mit.Park besuchte dann am Donnerstag das King´s College London und kam mit Experten für internationale Politik und Studierenden zu einer Diskussion am Runden Tisch zusammen. Thematisiert wurde das 140. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Großbritannien.Park sagte dabei, Südkorea und Großbritannien seien Länder mit ähnlichen Positionen, die Werte wie die liberale Demokratie, eine regelbasierte internationale Ordnung und Menschenrechte teilten.In einer Ära globaler komplexer Krisen seien Solidarität und Kooperation zwischen Ländern mit ähnlichen Positionen von großer Bedeutung, betonte der Minister weiter.Park habe am Donnerstag auch den Westminsterpalast aufgesucht, um die Vorbereitungen für den im November geplanten Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol im Vereinigten Königreich unter die Lupe zu nehmen, fügte das Außenministerium hinzu.